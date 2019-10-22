أخبار مصر | وزيرة السياحة: عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ دليل على عمق العلاقات بين الدولتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة: عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ دليل على عمق العلاقات بين الدولتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونوهت إلى متابعة المنظمات الدولية لتنافسية السياحة وتقدمها في محاور متعددة منها المحور الأمني والترويجي والآثار والثراث.
وتابعت: نعلن عودة السياحة الى شرم الشيخ مدينة السلام وفيها ثروات عديدة منها الترفيه والشواطئ ومعروفة في أوروبا والسائح البريطاني.
وأكدت أن مطلب عودة الرحلات لشرم الشيخ حاء بطلب من الشعب البريطاني، وتعتبر رسالة قوية من الشعب البريطاني ونأمل أن تقوى وتستمر وتعطي دفعة قوية للأمام.
وتابعت: مبروك لمصر ونشكر القيادة السياسية ووزارة الطيران والجهات الأمنية والتعاون نظرا للموافقة على أي مطلب لوزارة السياحة.
ودعت الوزيرة، الجميع إلى اعتبار السياحة أولوية وأهمية كبرى في مصر، موضحة أن هدفنا أن يعمل في كل بيت مصري واحد في السياحة، موجهة الشكر إلى السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والحكومة البريطانية والمصرية.