أخبار مصر | وزيرة السياحة: عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ دليل على عمق العلاقات بين الدولتين

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مع السفير البريطاني بمقر وزارة السياحة بالقاهرة، أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.

ونوهت إلى متابعة المنظمات الدولية لتنافسية السياحة وتقدمها في محاور متعددة منها المحور الأمني والترويجي والآثار والثراث.

وتابعت: نعلن عودة السياحة الى شرم الشيخ مدينة السلام وفيها ثروات عديدة منها الترفيه والشواطئ ومعروفة في أوروبا والسائح البريطاني.

وأكدت أن مطلب عودة الرحلات لشرم الشيخ حاء بطلب من الشعب البريطاني، وتعتبر رسالة قوية من الشعب البريطاني ونأمل أن تقوى وتستمر وتعطي دفعة قوية للأمام.