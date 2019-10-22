أخبار مصر | "الأوقاف" تطلق اسم المرحوم عبد الباسط عبد الصمد على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تطلق اسم المرحوم عبد الباسط عبد الصمد على المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التي تنعقد فبراير المقبل 2020م، والتي يشرف الفائزون فيها بتكريم لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) في احتفالات الوزارة بليلة القدر.

وأعلن مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية عن فتح باب التقدم لأول مسابقة بحثية بمناسبة المولد النبوي الشريف للائمة والمتخصصين بالشأن الديني، وذلك في الموضوعات التالية:-

مسابقات الأوقاف 2019 | بدء الاختبار الشفوي لمسابقة الأئمة 4 نوفمبر

“الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة دراسة فقهية عصرية“.

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“الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ومصارفها الشرعية”.

“ما يجبر تركه بدم في الحج والعمرة دراسة فقهية عصرية مقارنة“.

وأكدت وزارة الأوقاف على تخصيص مبلغ وقدره (خمسة آلاف جنيه) للفائز الأول، و(ثلاثة آلاف جنيه) للفائز الثاني في كل موضوع من هذه الموضوعات، مع طباعة العمل الفائز حال رقيه لمستوى الطباعة.

ويشترط في البحث أن يكون وفق المعايير العلمية متضمننًا إضافات واجتهادات عصرية جديدة، بما لا يقل عن 50 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، على أن يسلم البحث من ثلاث نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية (C D)، في غضون شهرين من تاريخه.