أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": الشريعة جعلت الانتفاع بالمياه حق للجميع وحذرت من احتكاره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": الشريعة جعلت الانتفاع بالمياه حق للجميع وحذرت من احتكاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد في فعاليات مؤتمر وزارة الموارد المائية الذي نظمته، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة استضافة مصر هذا العام لمجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يتزامن هذا الحدث مع "أسبوع القاهرة الثاني للمياه".



وقال الأمين العام في كلمته التي ألقها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر، إن قضية المياه من أخطر القضايا خاصة على حياة الأمم والشعوب، خاصة في ظل ما يحدث على الساحة الإقليمية من أزمات وصراعات تؤثر على العلاقات الدولية ومن ثم على سياسات الدول، فإنه ينبغي النظر إليها بعناية واهتمام وبرؤى تحفظ حياة الشعوب واستقرارها خصوصًا وأنها صارت تُستخدم كوسيلة ضغط في أماكن متعددة من العالم لا سيما في الشرق الأوسط.



أضاف عياد أن هذا المؤتمر من خلال عنايته بالماء من الأهمية بمكان؛ لأنه يبحث عن وسيلة جادة لحل التحديات الإقليمية والدولية في سبيل نهضة الأمة العربية والإسلامية، والعمل على تنميتها وتقدمها ورخائها، وهو بهذا يتوافق مع ما دعت إليه الرسالات السماوية وأكدت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية.



أوضح الأمين العام أن المطالع لفلسفة الإسلام في نظرته إلى قضية الماء يجدها تتلخص في ارتباط وجود النفس الإنسانية بوجود الماء وأن الاعتداء عليه اعتداء على النفس البشرية، وأن الشريعة جعلت الانتفاع به حق للجميع ومن ثم دعت إلى المشاركة فيه وحذرت من التسلط عليه أو احتكاره أو منعه، وفي الوقت ذاته أكدت الشريعة الإسلامية ورغبت على أهمية المنفعة والتعاون خصوصًا مع الزائد عن الحاجة.