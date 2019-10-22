شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء نقيب المحامين بوزير العدل المغربي في مراكش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، الثلاثاء، بوزير العدل المغربي، محمد بن عبدالقادر، بحضور رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ودرا.

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وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش المشاركة في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الثاني، والمنعقد تحت عنوان «العدالة والاستثمار»، خلال يومي 21، و22 أكتوبر الجاري، بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، تكريم نقيب المحامين المصري وإهدائه درع المؤتمر من وزير العدل المغربي.

وصرح «عاشور» بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تبحث الدورة الثالثة للمؤتمر، والمنعقدة في العام المقبل، مشكلات المحاماة عند التقاضي في إطار إيمان وزير العدل المغربي بأن المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، وأن الجانب المصري يشارك منه أيضا، المستشار عبدالله عسر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الدولة.

يشار إلى أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية العاهل المغربي، محمد السادس بن الحسن، وتنظمه وزارة العدل المغربية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بمشاركة 83 دولة، و800 مشارك.