شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة «الحقن المجهري» بمستشفيات جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق رحمي رئيس جامعة قناة السويس، الثلاثاء، وحدة الخصوبة والحقن المجهري بمستشفيات جامعة قناة السويس، وهو الإنجاز الذي انتظره أهالي منطقة القناة على مدى 20 عامًا.

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رافق «رحمي» الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عطوة مدير وحدة الخصوبة والحقن المجهري.

وقال الدكتور خالد عطوة إن «افتتاح الوحدة كان تحديًا صعبًا لوجود معوقات فنية وإدارية حالت دون افتتاح المشروع 18 عامًا، رغم توافر الأجهزة والكوادر اللازمة»، وبرر هذا الإنجاز لـ«توافر الإرادة والإصرار لدى إدارة الجامعة والكلية والمستشفيات على إزالة كل المعوقات التي حالت دون افتتاح الوحدة لهذه الفترة الطويلة».

وتعد وحدة الحقن المجهري أملًا كبيرًا للمحرومين من الإنجاب في منطقة القناة، نظرا لتميزها من الناحية التقنية والفنية وحسن تجهيزها وإدارتها بشكل سيسمح لتحقيق هذه الأمنية لمحدودي الدخل وبأسعار تقل بنسبة ٥٠٪ عن مثيلاتها بالمراكز الخاصة وبكفاءة من المتوقع أن تكون عالية ومميزة.