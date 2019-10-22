شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يُحيل 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين إلى الجان النوعية المختصة.

وتضمن مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بإنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد و60 نائبا آخرين بتعديل قانون 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية.

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من ناحية أخرى، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام محمود بناء على طلب النائب العام لمثوله أمام النيابة في «قضية شيك» بمحكمة جنح ثان شبرا الخيمة.

وقال النائب عبدالسلام محمود: «أنا ضحية، ولجأت إلى القضاء الذي أنصفني وحكم بأن الشاكي نصاب فأصبح الشيك المقدم منه متحصل من جريمة نصب ثابتة بحكم قضائي».

وعلق «عبدالعال» قائلًا: «العضو يقول إنه ضحية لواقعة نصب، وبصدور الحكم، فبالتالي الشيك يكون محصلا بطريقة النصب».

وقال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية: «أؤكد على حديث النائب من وقوعه ضحية نصب وهذا ما تقوله الشكوى المقدمة من محامى الخصم، التي أكدت وجود معاملات تجارة بن الطرفين، وأنه تم صرف الشيك بعد انتهاء إجراءات التسجيل»، مضيفًا: «ليس جزاء الزميل أنه نائب فيتم تعطيل أعماله كنائب بشكوى تقدم ضده».

وقال «عبدالعال»: «يمنح النائب فرصة لتسوية أمره مع الشاكي»، معلنًا موافقة المجلس على رفض طلب رفع الحصانة عن النائب.