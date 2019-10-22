شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يكلف قيادات أسوان بمتابعة هبوط أرضي بجوار منزل «العقاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التي تلقتها مبادرة «صوتك مسموع»، بوجود هبوط أرضى بشاع عباس فريد التابع لقسم أول أسوان بجوار منزل الأديب الراحل عباس محمود العقاد.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، الثلاثاء، إن الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة قامت على الفور بالتواصل مع القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان ومتابعة ما تم من إجراءات والاطمئنان على منزل الأديب الراحل، حيث تبين أن سبب الهبوط هو قيام أحد المواطنين بالعقار المواجه لمنزل الأديب الراحل بإزالة حائط البدروم والحفر باتجاه الشارع وعكس اتجاه منزل الأديب الراحل عباس العقاد.

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وتابع البيان أن غرفة العمليات بالمحافظة أفادت بنزول حملة من حى غرب أسوان وشرطة المرافق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمواطن وتم إخطار النيابة بالواقعة.

وأكد البيان أنه تبين من خلال التقارير المعدة من الوحدة المحلية وهيئة الآثار في هذا الشأن أنه لا يوجد أي أضرار أو تأثير على منزل الأديب الكبير علماً بأنه تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على الحالة البنائية للمنازل المجاورة لمنزل الأديب الراحل.

من جانبه، شدد الوزير على استمرار المتابعة للوقوف على حالة المبنى، كما وجه محافظ أسوان على العناية والاهتمام بالمنزل والمنطقة المحيطة به.