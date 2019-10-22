شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «الأمم المتحدة الإنمائي» بمصر تشيد بجهود «التخطيط» في رعاية المهمشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت راندة أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر تبني أعضاء الأمم المتحدة جدول أعمال التنمية المستدامة والأهداف الأممية الـ ١٧ في سبتمبر ٢٠١٥، موضحة أن الهدف من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 يأتي للوصول إلى من تخلفوا عن التنمية والقضاء على جميع أشكال عدم المساواة والتهميش، لافتة إلى أن البيانات لا توفر معلومات كافية عن هؤلاء المهمشين والمتخلفون عن الركب حيث لا يتمتعون بأي مزايا في خطة التنمية.

وأكدت «أبوالحسن» على أهمية كرامة الأفراد في خطة التنمية المستدامة، موضحة أن المؤسسات الوطنية والمشاركين في وضع خطة التنمية المستدامة ركزوا على وضع تعريف محدد للمتخلفين عن الركب وغير المستفيدين من برامج التنمية، مشيرة إلى ضرورة تحديد الأسباب الجذرية لتخلفهم.

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وأضافت راندا أبوالحسن، أن عملية التقييم تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامةن مؤكدة على ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي وتجارب الآخرين، لافته إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء هيئة تدريس بالمؤتمر باعتبارهم شركاء في وضع أهداف التنمية المستدامة.

كما أثنت على الجهود المتميزة للحكومة المصرية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.

متابعة أن مصر كانت من أوائل المتحركين في العالم لتسريع عملية التنمية المستدامة وتطبيق الحوكمة، والحرص كذلك على توفير برامج الحماية الاجتماعية، ورعاية حقوق المهمشين على المستوى الإجتماعي والاقتصادي لتعلن مصر في هذا السياق عام ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد انتهت أمس من سلسلة الورش التدريبية التي تم عقدها على هامش مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 لتطلق اليوم فعاليات المؤتمر ليستمر حتي الخميس القادم، والذي ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030».