شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن جدول انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات للعام 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2019/2020، وذلك اعتبارا من ٣٠ أكتوبر الجاري.

وجه الوزير خطابا إلى رؤساء الجامعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعلان وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وفقًا للجدول الزمني المرفق.

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هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها حتى نهايتها.

وتضمن الجدول الزمني فتح باب الترشيح وتقديم طلبات الترشح ٣٠ اكتوبر الجاري من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإعلان الكشوف المبدئية المرشحين ٣ نوفمبر، وتلقي الطعون والفحص ٤ نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين ٥ نوفمبر، والدعاية الانتخابية ٦ نوفمبر، وإجراء الجولة الأولي للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات ١٢ نوفمبر، وانتهاكات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر،وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.