شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» عن تعديل قانون العمل والقضاء على استمارة 6: «الأمر في يد البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، تبادل إلقاء مسؤولية تردي أوضاع العاملين ومكاتب العمل بين وزارة القوى العاملة ممثلة في الوزير محمد سعفان من جهة، والبرلمان ممثلاً في نواب لجنة القوى العاملة من جهة أخرى.

وانتقدت النائبة جليلة عثمان، سوء الخدمات في مكاتب العمل، قائلة: «أسوأ شيء في مصر مكاتب العمل والتي تأخذ صف صاحب العمل».

وأضافت «عثمان» أن نشرات التوظيف التي يتم الإعلان عنها لا تصل لـ٩٠% من المصريين، نافية عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، قائلة: «القطاع الخاص هو اللي بيمشي الناس، والأرقام الخاصة بانخفاض نسب البطالة كاذبة».

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ورد الوزير محمد سعفان، قائلا إن «الأمر في يد البرلمان لتعديل قانون العمل للحفاظ على حقوق العامل والقضاء على استمارة ٦»، مشيراً إلى أن من أهم إنجازات الوزارة هو الانتهاء من قانون العمل الجديد الذي ينتظره المصريين، في إشارة إلى أن القانون أرسلته الحكومة قبل عام إلى مجلس النواب.

وكانت لجنة القوى العاملة ناقشت قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة قبل عام (مارس 2018)، وأرسلته إلى هيئة مكتب مجلس النواب، إلا أن القانون لم يتم إدرجه ضمن جدول أعمال المجلس لمناقشته وإقراره.

فيما طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة إدارة التفتيش بوزارة القوى العاملة، منتقدة دور مفتشي العمل في العديد من المواقع، متهمة بعضهم بالتخاذل في القيام بدورهم وهو ما يتسبب في تفاقم مشكلات العاملين.

ودعت «عطوة» إلى عودة دور وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل من خلال حصر شباب الخريجين، وتوفير فرص العمل المتاحة لهم. ورد وزير القوى العاملة أنه يتم العمل حاليا للربط بين الشركات والوزارة للتعرف على فرص العمل المتاحة، وبذلك تكون الوزارة قامت بدورها في توفير فرص العمل للشباب.

وأكد «سعفان» أن معدل البطالة وصل إلى 7.4% بفضل ما تقوم به وزارة القوى العاملة من ملتقيات توظيف. وردا على أزمات مفتشي العمل، أكد الوزير، أن التحول الرقمي سينهي كافة الإشكاليات، قائلا: «نسعى لعمل تطوير كان لزاما أن يتم من ٣٠ أو ٤٠ سنة».