شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى موسكو: مصر الشريك الأول بلا منازع لروسيا في القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سفير مصر لدى موسكو، إيهاب نصر، الثلاثاء، إن مصر تعتبر الشريك الأول بلا منازع لروسيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، منوهًا إلى أن قمة «روسيا-أفريقيا»، التي ستعقد في سوتشي هي القمة الأولى على الإطلاق التي تجمع روسيا بالدول الأفريقية بعد جمود في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأوضح «نصر»، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية من روسيا، أن هذه القمة هي بداية لمحاولة استعادة التواصل على أسس تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين سواء في المجال الاقتصادي، وهو الرئيسي لإعادة تفعيل العلاقات، أو المجالات الأخرى على غرار التعليم والثقافة والبحث العلمي.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يمثل 40% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الأفريقية، حيث تجاوز العام الماضي 7.7 مليار دولار وهذا هو الأعلى من نوعه، قائلا :«إن هناك جهدًا كبيرًا للبناء على هذه العلاقات وتطويرها وهناك الكثير من المجالات الواعدة التي نعمل فيها وهناك دعم من القيادتين السياسيتين بكل المقاييس؛ وهذا ما أسهم في تحقيق هذه الطفرة الحالية في العلاقات».
وأضاف السفير المصري: «إن نوعية المشروعات التي نعمل على إطلاقها بشكل نهائي مضمونها قائم على الشراكة لتوظيف إمكانيات البلدين والخروج بمنتج مشترك قادر على المنافسة وتصديره إلى أسواق أخرى».
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