شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، تلك العلاقات التي تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة المتبادلة، وقد شهدت العلاقات الفرنسية المصرية تقاربًا وتطورًا ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية، موضحًا خلال الآونة الأخيرة تعددت الزيارات الثنائية الرفيعة على المستوى الرئاسي، حيث أظهرت تلك الزيارات توافقًا في الرؤى بين البلدين في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف «أبوستيت» في كلمته خلال مشاركته في الندوة الفرنسية المصرية للحبوب، أن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا وتربطها بمصر علاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية بوجه عام وبعلاقات متميزة في المجال الزراعي بوجه خاص، حيث أنشئ منذ عام 1983 مكتب الاتصال المصري الفرنسي للزراعة بوزارة الزراعة، والذي يقوم بدور كبير في دعم سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الزراعي وإدارة المشروعات المشتركة المنفذة بينهما.

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وأوضح «أبوستيت» أن هذه المشروعات أسهمت في دعم قطاع الزراعة في مصر خاصة المشروعات تم تمويلها من حصيلة بيع المعونات الغذائية الفرنسية، وقد تم من خلالها تنفيذ أكثر من 140 مشروعًا مشتركا في كافة المجالات الزراعية المختلفة، مما كان له عظيم الأثر في دعم قطاع الزراعة في مصر، وفي الآونة الأخيرة شهد التعاون مع شركائنا الفرنسيين التعاون في مجال تحسين الري الحقلي، إلى جانب مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.

وأضاف «أبوستيت» أن إنشاء معمل تحليل الحبوب «والذي تم افتتاحه رسميًا في عام 2012 بالمركز الأقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزرعية، كواحد من المشروعات الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي، حيث أنشئ المعمل لدعم صناعة الطحن والخبز على المستوى المحلي ومنطقة الشرق الأوسط، من أجل تشجيع كفاءتهما المالية والاقتصادية والمساهمة في تقليل الفجوة الغذائية، موضحًا أنه تم من خلال المشروع تدريب عدد من المهنيين بمصر وفرنسا، حيث تم الاستعانة في إنشاء هذا المعمل بخبرة رابطة الحبوب الفرنسية في تجهيز المعمل، وتطوير قدرات المهنيين المختصين في صناعة الطحن والخبز مما يمكنهم من تمييز تلك المواصفات التي تتواءم مع طرز المخبوزات.

وأشار «أبوستيت» إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة معدلات الإكتفاء الذاتي، من خلال تخصيص مساحات كبيرة لزراعة القمح في المشروع العملاق «استصلاح المليون ونصف مليون فدان»، والحرص على الحد من تقلبات الإنتاج الناجمة عن تغير المناخ، والتي لا تتأثر بها مصر فحسب، ولكن تتأثر بها جميع الدول المنتجة على اختلاف كمية الإنتاج مما يؤثر على الأسواق العالمية للقمح، وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج من الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة، من أجل ذلك تحرص مصر على تعظيم سلسلة إمدادت وواردات القمح لديها وتنوع مصادره، حيث إن النمو السكاني يساهم في زيادة حجم الطلب على الحبوب من أجل الغذاء، وتأتي فرنسا من أهم الدول التي تحرص مصر على التعاون معها في استيراد القمح.

ولفت «أبوستيت» أيضًا إلى حرص الوزارة على توعية المزارعين بضرورة الالتزام بزراعة الأصناف الجديدة في المناطق التي تجود بها، مع توجيهها بالرجوع إلى الجمعيات الزراعية التي تتواجد بها هذه التقاوى، والتحذير من زراعة الأصناف غير الموصي بزراعتها في كل منطقة حماية من الآفات التي تضرب المحصول

أشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الحجر الزراعي المصري لتعامله بأمانة ومصداقية مع شحنات القمح الواردة لمصر من كافة الدول المتعامل معها في هذا الشأن ملتزمًا في ذلك بمعايير منظمة الفاو ودستور الغذاء العالمي (الكودكس)، حيث إنه هو من لديه قرار السماح بدخول وخروج الشحنات الزراعي من والي مصر، وأنه في حالة رفض الشحنة يتوجب قانونًا أن تعود إلى بلد المنشأ أو يعاد تصديره، ونحن في هذا نسعى إلى تحقيق مصلحة الشعب كأولوية فيما يتعلق بشق صلاحية الغذاء المستورد.

وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية

وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية

وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية

وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية

وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية

وزير الزراعة يفتتح ندوة الحبوب المصرية الفرنسية