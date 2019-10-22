شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: رفض استئناف «ضابط المحلة» واستمرار حبسه 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماجد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة، إن محكمة جنح مستأنف ثاني المحلة، المنعقدة في غرفة المشورة بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، قررت خلال جلساتها المنعقدة، الثلاثاء، قبول استئناف ضابط المحلة المتهم بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي شكلًا، وفي الموضوع برفض الاستئناف، واستمرار حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة، قد جدد، الإثنين، حبس الملازم أول عبدالرحمن الشبراوي، الضابط بقسم شرطة أول المحلة، 15 يوما على ذمة القضية رقم 11226، لسنة 2019، جنح أول المحلة الكبرى، لاتهامه بالاعتداء على المحامي أحمد رمزي، مساء الخميس الموافق 3 أكتوبر الجاري، واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه.