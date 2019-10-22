شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 85 صيدلية لمزاولتها النشاط بدون مدير مسؤول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، غلق 85 صيدلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة إدارياً لمزاولتها النشاط بدون وجود مدير مسؤول، وذلك بناءا على المادة رقم 19 و20 و22 من قانون مزاولة المهنة لسنة 1955 واللوائح والقوانين الصادرة من الإدارة المركزية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

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شمل الغلق عدد 26 صيدلية بمركز ومدينة قويسنا، و25 صيدلية بتلا، و23 صيدلية بمركز أشمون، و7 صيدليات بشبين الكوم، و2 بمنوف، و2 ببركة السبع.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق أحد معامل التحاليل الطبية بمركز أشمون نظراً لوجود مخالفات عديدة طبقاً للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية والحملات التفتيشية التي قامت بها المديرية بالمحافظة. وأكد المحافظ استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.