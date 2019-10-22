شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنفذ برامج تدريب معتمدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة الهجرة عددًا من البرامج المعتمدة في عدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. يأتي ذلك في إطار توجيهات السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعمل وفقا لرؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت «مكرم» أن تلك البرامج التدريبية تأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018 - 2022، «مصر تنطلق» في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لدى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وعلى صعيد متصل، أشار الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، إلى أن البرامج التدريبية ترتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية ضمن برنامج عمل الحكومة، على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية؛ والذي ناقشه البرنامج الرئيسي الأول «الاستقرار الأمني».

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وأضاف سليمان أن البرنامج الفرعي العاشر يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المؤشر الخاص باستكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر هذا النوع من الهجرة والمؤشر الخاص باستكمال برامج توعية للشباب، وبرامج التوعية الأسرية، وبرامج الفرص البديلة الإيجابية، وكذلك برامج ريادة الأعمال.

ولفت إلى أن برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية جاء في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة «وحدة التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030»، وأنه سيتم الانتهاء من التدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال لـ 275 شابًا في محافظة بني سويف، كما يتم الإعداد لتنفيذ تدريب مهني وحرفي وتوعية بريادة الأعمال لـ 275 شابًا أيضًا من أبناء محافظة الغربية.

وفي هذا الصدد، أوضح وائل فرّاج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة أن برامج التوعية اشتملت على برنامج لتوعية وتثقيف القُصّر والأمهات، مضيفا أن هذه البرامج التدريبية تأتي إيمانا بأهمية الأم ومشاركتها في اتخاذ قرار الهجرة لدى الأطفال والشباب، سواء بصورة شرعية أو غير شرعية؛ حيث تقوم الوزارة بتثقيف الأمهات، والأطفال القصر (الأطفال غير المصحوبين) من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص ريادة أعمال كبدائل إيجابية.

وذكر فرّاج أن البرامج التدريبية تنطلق بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات المدرجة ضمن خطة الوزارة في هذا الشأن، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ حيث تم الانتهاء من تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة منها لعدد 100 أسرة من الأسر التي تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظتي (قنا والأقصر)، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة في هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف.