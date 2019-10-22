شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج البابا لتطوير الكنيسة يبدأ المرحلة الثانية لتدريب 1000 معلم كنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكنيسة القبطية أمس المرحلة الثانية من برنامج "جدد أيامنا كالقديم" أو برنامج البابا تواضروس لتدريب ألف معلم كنسى، بعدما أقيمت يوم الجمعة الماضى فى دير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة أعمال تقييم المجموعة الثانية من مدربى ومتدربي مشروع 1000 معلم كنسى "تراث كنيستنا روح وحياة" فى مرحلته الثانية لثلاث إيبارشيات هى نقادة وقوص، دشنا، نجع حمادى.

بلغ عدد المشاركين 16 مدرب ومئتي متدرب تم تقسيمهم إلى 16 مجموعة تدريبية.

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كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي المعروف باسم "1000 معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ"، قد بدأت عام 2016 واستمرت لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب 1000 شخص من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسى إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسى.