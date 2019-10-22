شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ 138 لمولده.. "الإلكترون" سبب حصول دافيسون على جائزة نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الذكرى 138 لميلاد عالم الفيزياء الأمريكى كلنتون جوزيف دافيسون، الحائز على جائزة نوبل ومكتشف حيود الإلكترون.

ولد كلنتون دافيسون فى مثل هذا اليوم من عام 1881، فى بمدينة بلومنجتون، وتخرج من المدرسة الثانوية في عام 1902م، وتخرج فى جامعة شيكاغو، حصل على جائزة نوبل للفيزياء فى عام 1937م مع زميل له لاكتشافهما حيود الإلكترونات بوساطة البلورات.

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أثبت دافيسون، خلال تجربة قام بها مع فيزيائى آخر، أن الحزم الإلكترونية، عند توجيهها نحو مادة بلورية تنتج نمط حيود، له خصائص مماثلة للموجات، وأكدت التجربة فرضية مماثلة اقترحها لويس دى بروى عام 1924، وأصبح دافيسون وصديقه أول من أثبت الخصائص الموجية للإلكترون.

واستحق عمل دافيسون، حصولهما على جائزة نوبل عام 1937، وبرهنا عملهما على مبدأ الطبيعة المزدوجة الموجية - الجسيمية، الذى يقضى بأنَّ كل جسيِّم أولى أو كيان كمِّى يتَّسم لا بالخصائص التى تتَّسم بها الجسيِّمات فحسب، وإنما أيضاً بخصائص تتميَّز بها الموجات.

توفى عالم الفيزياء الأمريكى، جوزيف دافيسون فى الأول من فبراير عام 1958، عن عمر يناهز 61 عامًا.