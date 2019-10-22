شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: هدم مبنى حى عين شمس المحترق فى "يناير" وإنشاء مجمع خدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى عين شمس شرق القاهرة، الموافقه على هدم ديوان عام الحى، المبنى القديم، والذى احترق فى أحداث ثورة 25 يناير2011، ليحل محله مجمع خدمى يشمع عدة خدمات لأهالى الحى.

Advertisements

وأكد الحى، برئاسة المهندس ألبير الفونس، أنه تم الحصول على الموافقات والدعم المادى وسيتم البدء الأسبوع القادم فى إزالة مبنى الحى القديم، وتم التخطيط ووضع الرسومات على أن يضم مجمع الخدمات الجديد "الشهر العقارى وإدارة التموين والإدارة الطبية والضرائب والقوى العاملة ومكتب العمل" كما سيتم إنشاء قصر ثقافة ومسرح تنويرى ومكتبة عامة مما يجعل هذا المجمع الخدمى الثقافى التنويرى نقطة هامة تخدم المواطين بالحى.

وأشار رئيس الحى، أنه تم تخصيص ما يقرب من 5 مليون جنيه بعد تدخل نواب البرلمان وتمكنهم من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء مجمع الخدمات.