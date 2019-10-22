شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 342288 سجلوا البيانات على البوابة الإلكترونية بمسابقة وظائف المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد المتقدمين للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بلغ حتى الآن 342288 متقدم، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر.

وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات عدد 167216 خريج وعدد 208 طالب فى مرحلة التخرج حاليًا قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح يوم الثلاثاء، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 2436 طلب بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 245176 من إجمالى عدد المتقدمين وعدد الذكور المسجلين 97113، وبلغت عدد الطلاب المسجلين بياناتهم 1265 طالب فى مرحلة التخرج.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

