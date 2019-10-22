الجريدة الرسمية تنشر قرارا للصحة بإدراج 7 مواد جديدة بجدول المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزيرة الصحة بإضافة 7 مواد جديدة بجدول المواد المخدرة الملحق بقانون مكافحة المخدرات. وأكد القرار أن تضاف المواد الـ 7 بمشتقاتها وأملاحها ونظائرها وأستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها وأستراتها ومستحضراتهما أينما وجدت، إلى القسم الثانى من جدول رقم "1" الملحق بقانون مكافحة المخدرات، الصادر برقم 182 لسنة 1960. وحدد القرار المنشور بالجريدة الرسمية المواد وهى : - NAPHTHOYLINDOLES. - NAPHTHOYLMETHYLINDOLES. Advertisements - NAPHTHOYLPYRROLES. - NAPHTHYLMETHYLINDENES. - PHENYLACETYLINDOLES. - CYCLOHECYLPHENOLS. - CLASSICAL CANNABINOIDS DIBENZOPYRAN.

الجريدة الرسمية

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