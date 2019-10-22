شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. بريطانيا ترفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها قرار الحكومة البريطانية برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

بريطانيا ترفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وتؤكد: الوضع آمن

أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وزير القوى العاملة بالبرلمان: الإضراب وتعطيل الإنتاج مرفوض

قال وزير القوى العاملة، إنه يرفض أي محاولة من العمال في أي مكان لتعطيل العمل والإنتاج والإضراب عن العمل عند وجود مشكلة بينهم وبين صاحب العمل، مؤكدا حرصه على حل كل مشاكل العمال.

ولى أمر طالب بالشرقية يعتدى على مدير مدرسة بالضرب ويصيبه بعاهة

حرر مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى، اليوم، محضرا بمركز شرطة بلبيس، يتهم فيه ولى أمر طالب بالصف الأول الإعدادى، بالتعدى عليه بالضرب المبرح، وإحداث إصابة له عاهة مستديمة.

الجامعة اللبنانية الرسمية تعلن استئناف الدراسة بدءا من غدٍ الأربعاء

أفادت فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل لها، أن الجامعة اللبنانية الرسمية أعلنت استئناف الدراسة بدءا من غد الأربعاء.

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الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى غدا..والعظمى بالعاصمة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة فى الانخفاض على الأنحاء كافة، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻟﻄﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

بسام راضى: قمة السيسى - بوتين تركز على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة سوتشي الروسية، عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بشار الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط.. واليوم يسرق الأرض

قال الرئيس السورى بشار الأسد إن أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض.

تركيا تفرض زيادة جديدة على أسعار البنزين للمرة الثامنة خلال عام 2019

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كنديان من أصول مصرية ترشحا عن حزب المحافظين.. اعرف النتيجة

خاض كنديان من أصول مصرية، الانتخابات العامة فى كندا، التى أجريت أمس، لكن لم يستطع أيا منها تحقيق الفوز، حيث خسرا أمام منافسيهما المنتمين للحزب الليبرالى.