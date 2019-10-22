شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الصعيد سقط من أولويات الحكومة.. وتكلمت كثيراً دون جدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الصعيد يعانى من عدم وجود مياه نظيفة أو صرف صحى، مضيفاً أن نواب الصعيد يحملوه المسئولية كنائباً عن الصعيد فى الأساس، متابعاً، : " تكلمت كثيرا بدون جدوى، يبدو أن الصعيد سقط من أولويات الحكومة".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان بحضور وزير الإسكان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أن وقف الهجرة من الصعيد إلى القاهرة ستأتى فقط بتطوير الصعيد، متابعاً، : " الصعيد لا ينكر اهتمام الرئيس بالصعيد، ولأول مرة رئيس جمهورية يزور محافظات الصعيد، لم تحدث فى التاريخ ".

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جاء ذلك رداً على ما قاله النائب ممتاز دسوقى، بأن الصعيد مُهمش تماماً من قبل الحكومة، وأن هناك مراكز فى الصعيد تعانى أشد معاناة من عدم وجود صرف صحى.