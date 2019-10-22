شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى: مطار شرم الشيخ جاهز لعودة الرحلات البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن قرار عودة الرحلات البريطانية إلي مدينة شرم الشيخ، أكبر دليل على ما تم انجازة خلال الفترة القليلة الماضية، بالقطاع الأمنى بالمطارات المصرية، مؤكدا أن الشركات ستبدأ في طلب العودة للهبوط والاقلاع بدءا من الآن لاستغلال موسم الشتاء وقضاء اجازات رأس السنة والاعياد، كما أن الوازرة تستعد لافتتاح أعمال التوسعة والتطوير داخل المطار خلال أيام.

أضافت المصادر، أن تحسن الإجراءات الأمنية في المطار والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر، سبب رئيسي في استئناف الرحلات بين البلدين , وقالت المصادر أن شركات الطيران تستطيع الان تقديم البدائل للركاب والسائحين الذين يأملون في زيارة شرم الشيخ مباشرة ، خاصة أن عددا من الشركات طلب بالفعل، وأعلن عن رغبته فى تشغيل رحلات إلى مدينة شرم الشيخ.

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وأشارت المصادر إلى أن مطار شرم الشيخ جاهز تمام لاستقبال أى عدد من الرحلات البريطانية، خاصة أن وزارة الطيران المدنى ستقوم بافتتاح تطوير داخل المطار خلال أيام، واضافت المصادر الشركات البريطانية كان لها تشغيل يومي يزيد عن 10 رحلات من المملكة المتحدة الي شرم الشيخ، وتأمل الوزارة فى عودة الرحلات بأعداد أكثر من التشغيل المعتاد.