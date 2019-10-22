شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة بالبرلمان: الإضراب وتعطيل الإنتاج مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير القوى العاملة، إنه يرفض أي محاولة من العمال في أي مكان لتعطيل العمل والإنتاج والإضراب عن العمل عند وجود مشكلة بينهم وبين صاحب العمل، مؤكدا حرصه على حل كل مشاكل العمال.

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، سعي بعض العمال لوقف العمل والإضراب وتعطيل الإنتاج في حالة حدوث أي مشكلة بينهم وبين أصحاب العمل، أمر مرفوض تماما، ولن يتم التفاوض مع أي عمال أثناء تعطيل الإنتاج.

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وأضاف الوزير: "أي عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج".

ووجه الوزير رسالة للشباب، قائلا: "الشاب المتحرك أفضل من الساكن، ويجب القبول بالفرص المتاحة، وستكون بداية للحصول على الفرصة الملائمة".