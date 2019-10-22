شكرا لقرائتكم خبر عن شركات بريطانية ترحب برفع القيود الجوية عن شرم الشيخ: وجهة مفضلة لسائحينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت شركة TUI البريطانية للسياحة والسفر بإعلان الحكومة البريطانية رفع القيود المفروضة على السفر الجوى من وإلى شرم الشيخ.

وقالت متحدثة باسم الشركة فى تصريحات نقلها موقع BT البريطانى، إن الشرم الشيخ كانت دائما وجهة تحظى بشعبية لعملائهم، وأعربت عن ترجيبهم بالتغير فى نصائح السفر التى تقدمها الحكومة البريطانية. وأضافت المتحدثة إنهم سيعيدون تقديم شرم الشيخ وسيأخذون فى الاعتبار مطالب العملاء، وسيعملون عن كثب مع شركائهم فى الفنادق والمطارات حتى يستطيعوا تأكيد المزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت شركة الخطوط الجوية إيزى جيت أنها على علم برفع القيود على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وسينظرون فى أى فرصة للشركة الجوية وشركة السياحة نتيجة لذلك.

Advertisements

وكانت الحكومة البريطانية قد أبلغت شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

ونشر الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية إعلانها عن رفع القيود على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا.

وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن التحسينات فى الإجراءات الأمنية فى المطار والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران يعنى أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن بالعمل من وإلى المطار.

وأشار الموقع إلى أن هذه هى الخطوة الأولى فى استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، الوجهة التى تحظى بشعبية للمسافرين البريطانيين. مضيفًا أن هذا القرار يدعم الشركات الجوية لتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين الذين يأملون فى زيارة مصر.