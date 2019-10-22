شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم الغربية": لا صحة لظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى حول إصابة تلميذ يدعى عبد الرحمن على الكعكى، بالصف السادس الابتدائى بمدرسة النصر الرسمية للغات بطنطا بمرض الالتهاب السحائى، غير صحيح، وأن هذه المعلومات الواردة فى هذا الشأن عارية تماما عن الصحة.

وأوضح "حسن"، لـ"الخليج 365" أنه لا توجد أى إصابة بمرض الالتهاب السحائى بين طلاب وتلاميذ المدارس على مستوى المحافظة نهائيا، مؤكدا أن المدارس لا توجد بها أى حالات مصابة بهذا المرض، وأنه يتابع لحظة بلحظة غرفة عمليات المديرية المتصلة بالإدارات التعليمية العشر للتدخل الفورى حال تعرض أى طالب لأى مشكلة.

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وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور بعدم ظهور أى حالات للمرض بين الطلاب على مستوى مدارس المحافظة.