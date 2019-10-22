شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لـ"البرلمان": لا يوجد نقص فى أدوية وألبان وأمصال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة، إن هناك مساعى لحل مشكلة نقص الأطباء، مؤكدة ضرورة تشجيع التعليم الخاص وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى سياسة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وعقبت وزيرة الصحة، على ما طرحه النواب من مشكلات فى منظومة الصحة، قائلة: "موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة حاليا هى نفس طلبات الإحاطة نناقشها منذ 40 عاما، نقص العناية المركزة، حضانات، نقص الأطباء، التمريض، وغيرها.

وقالت الوزيرة، إن نقص الأطباء فى مصر يرجع إلى وزارة التعليم العالى، ولابد من تشجيع التعليم الخاص وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، مشيرة إلى أن مصر أقل نسبة فى العالم من حيث عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان.

وتابعت وزيرة الصحة: "يوجد لدينا أقسام للرعاية المركزة والحضانات مجهزة ولكنها لا تعمل بسبب نقص الأطباء والتمريض، وفى بعض المحافظات الحدودية لديها اكتفاء ذاتى فى عدد التمريض ويزيد عن احتياجاتها".

وأكدت الوزيرة، أنه لا يوجد حاليا نقص فى الأدوية ولا الأمصال وألبان الأطفال، لافتة إلى بذل جهد كبير فى عملية الميكنة منذ الصنع وصولا إلى المخازن فى المستشفيات، متابعة: "نقص الأدوية الذى كنا نعانى منها فى فترة من الفترات ويرجع إلى أن بعض الشركات العالمية تم بيعها مثل شركة فيزر، ويستمر هذا النقص فى الدواء حتى يتم الانتهاء من التسجيل للشركة الجديدة".

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واستطردت: "قمنا بتوفير أدوية أمراض الأورام بأسعار مناسبة، بجانب القيام بعدة حملات، منها حملة 100 مليون صحة، وتم الكشف على السيدات والقيام بالمسح الطبى على طلبة المرحلة الابتدائية، وعمل مقياس السمع لحديثى الولادة لاكتشاف المرض مبكرا، وسوف يكون هناك الكثير من المبادرات الصحية التى سوف تطلقها سيدة مصر الأولى لصحة المرأة فى مصر وإفريقيا".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم القضاء على قوائم الانتظار، قائلة: "واستطعنا تقليل المدة من 400 يوم إلى 17 يوما، وهذا إنجاز كبير تم الإشادة به من وزير الصحة البريطانية ووزير الصحة الفرنسية، كما تم توفير أساطر مخية وترفيه.

وأشارة وزيرة الصحة، إلى إشادة الجمعية العام للأمم المتحدة بدور مصر فى الإنجازات التى تمت فى مجال الصحة، وطلبت من رئيس الجمهورية إلقاء كلمة فى هذا الصدد، كما تحدث عن حملة فحص وعلاج فيروس c، ولفتت إلى إشادة الإنجليز بما تم إنجازه بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والحملات الصحية التى تم تدشينها تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال وزيرة الصحة، إن هناك برنامج سوف تعلن عنه، وهو برنامج تطوير التعليم الطبى المهنى، وسوف يتم الاشتراك مع جامعة (هارفورد) وتكون االزمالة المصرية معتمدة من الجمعية الملكية.

وذكرت أنه سيتم تحويل المعهد القومى للتدريب إلى أكاديمية للتعليم الطبى المهنى، وسوف يتم فيه تدريب الأطباء العاملين بوزارة الصحة ومن خارج الوزارة.

وأشارت إلى أنه تم رفع أجور الأطباء فى نظام التأمين الصحى الشامل، كما قالت إن دور مجلس النواب على المستشفيات دورا رقابيا، وأنه لابد أن يراقب عليها، لأن كثير من هذه المستشفيات يوجد بها كل المستلزمات ولكنها لا تعمل.