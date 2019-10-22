شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء حالة من الانتظام في حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة بجدول التشغيل، دون حدوث أي تأخيرات نتيجة العوامل الجوية وسوء الطقس وارتفاع حده الغيوم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن عدم استقرار الحالة الجوية في البلاد، خلال الأسبوع الجاري، حيث سقوط أمطار رعدية على مناطق من شمال البلاد، وعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

Advertisements

وأكد خبراءالأرصاد الجوية، أن التحديثات الأخيرة لخرائط الطقس، تشير إلى زيادة قوة الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة اليوم الثلاثاء على المناطق الآتية "القاهرة، الجيزة، الشرقية، النوبارية، دمنهور، مناطق بشمال ووسط الدلتا"، وذلك في الفترة من 2:00 ظهرا وحتى 6:00 مساء