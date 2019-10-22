شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: رفع القيود الجوية عن شرم الشيخ خطوة أولى نحو استئناف الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، إعلانها عن رفع القيود على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا.

وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن التحسينات فى الإجراءات الأمنية فى المطار، والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران، يعنى أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن، بالعمل من وإلى المطار.

وأشار الموقع، إلى أن هذه هى الخطوة الأولى فى استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، الوجهة التى تحظى بشعبية للمسافرين البريطانيين، لافتا إلى أن هذا القرار يدعم الشركات الجوية لتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين الذين يأملون فى زيارة مصر.

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ونشر الموقع تصريح وزير الدولة البريطانى للنقل جرانب شابس الذى قال فيه إنهم يتطلعون لاستئناف الخدمات لشرم الشيخ، وأن رفع القيود سيكون الخطوة الأولى فى هذه العملية، لافتا إلى أن أمن وسلامة البريطانيين يظل الأولوية الأولى لهم، ويأتى هذا القرار بعد تعاون وثيق بين الخبراء البريطانيين فى أمن الطيران مع نظرائهم المصريين، وتحسين الإجراءات الأمنية فى المطار.

واكد أنهم سيعملون عن كثب مع الشركات الجوية الراغبة فى استئناف رحلاتها من وإلى المطار.