شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نوفمبر.. بدء اختبارات التصفية النهائية لإيفاد قراء مصر للعالم فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 احمد محمد السيد خطاب البحيرة 2 محمود حمدان محمد غلاب الغربية 3 محمد عيد محمد حسن بني سويف 4 عبدالله احمد فراج احمد بني سويف 5 صبرى محمد عبدالكريم محمد الزغلي الشرقية 6 سعودى السيد عبد الوهاب يوسف بني سويف 7 علاء رجب محمد ابراهيم الشرقية 8 عطيتو عبدالراضي على عبدالنعيم قنا 9 محمد الطنطاوى السيد الطنطاوى الدقهلية 10 ابراهيم سيد احمد احمد الرخاوي الغربية 11 اسامه سلامه سعيد عيد الفيوم 12 خالد طه ابراهيم رزق المنوفية 13 سعد حسين سعد ابراهيم سعد القاهرة 14 طه عبدالستار السيد خطاب الشرقية 15 اسلام سعد تهامى محمد على الشرقية 16 محمد صلاح عبدالقادر تاج الدين البحيرة 17 محمد عنانى احمد عطا بني سويف 18 محمود احمد السعيد عبدالحفيظ محمود الجيزة 19 وليد بيومي شحاته محمد حجاج الشرقية 20 محمد محمود المتولى السيد الدقهلية 21 احمد سليمان سعيد سليمان الجيزة 22 حسن شحاته عثمان جمعة الدقهلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 نوفمبر.. بدء اختبارات التصفية النهائية لإيفاد قراء مصر للعالم فى شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.