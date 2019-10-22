المدبر الرسولى لطائفة الأقباط للاتين يترأس قداس المناولة الأولى بكنيسة الزيتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأب إيليا اسكندر الفرنسيسكانى، المدبر الرسولى لطائفة اللاتين بمصر القداس الاحتفالى بكنيسة مريم أم المعونة للآباء السالزيان فى الزيتون بمناسبة الاحتفال بالمناولة الأولى لـ 18 ولد و 23 بنت من أبناء الرعية السودانيين أمس. أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالى تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتممناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محددوهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة. يعتبر هذاالطقس حدث هام فى حياة الكاثوليك الدينية، حيث يعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الكاثوليكية.



التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى غالبًا ما تشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، وعادًة ما يتم ارتداء ملابس خاصة الملابس غالبًا ما تكون بيضاء ترمز بحيث ترمز إلى النقاء، والفتيات غالبًا ما يرتدين الثياب الفاخرة فضلًا عن اكليل من الزهور.



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