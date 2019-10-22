شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: وقف تراخيص دور الرعاية لتشجيع المواطنين على مشروع الأسر البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنه جار العمل على التوسع فى مشروع الأسر البديلة، سواء للأسر التى لديها أبناء أو المحرومة من الأبناء، حيث نعمل على تغير نظرة المجتمع لهذا المشروع.

وأضافت الوزارة خلال إطلاق الحملة الإعلامية لمشروع الأسر البديلة، أن هذا المشروع منتشر فى العالم العربى والعالمى، مناشدة اللجنة المختصة لمشروع الأسر البديلة ببحث كيفية إعطاء دعم لهذه الأسر، حتى توجد مساندة شهرية لهذه الأسر تساعد على ضمان استدامة واستقرار الأطفال فى هذه الأسر .

وأوضحت الوزارة، أن برنامج الأسر البديلة يعمل على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية لافته إلى أن الوزارة اتخذت نحو تحقيق هذا الهدف عدد من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام وتلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الأطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التى واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال أنه تم وقف إصدار تراخيص إنشاء دور أيتام جديدة خلال السنوات الماضية، لجذب المواطنين لرعاية الأطفال داخل أسرهم ضمن برنامج الأسر البديلة.

Advertisements