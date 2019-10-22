شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الأعلى للجامعات" بإعادة النظر فى تعديلات قانون المعيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مشيرة إلى أنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021.

قالت نقابة الأطباء، فى بيان، أن مشروع القانون، حال إقراره، سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث أنه من المعلوم أن هناك تزايد فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، مطالبة المجلس الأعلى للجامعات ضرورة إعادة النظر فى مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأى مجالس أقسام كليات الطب فى الأمر، حيث أنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب .

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وأضافت أنه بالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة، مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية .

ولفتت النقابة قائلة: "نأتى هنا لتفنيد السبب الرئيس التى قد يستند اليه البعض فى محاولة تمرير هذا القانون، فالبعض يرى ضرورة السير فى ركب بعض الدول المتقدمة التى تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأى مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخرى حيث أن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفى ورغبة فى الترقى بالعمل بالكادر الجامعى، فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقى ما يشجع الأطباء على هذا العمل."

ودعت نقابة الأطباء، لعقد مؤتمر صحفى يوم السبت المقبل، لشرح كل ما يخص هذا الموضوع الهام والإجراءات التى سيتم اتخاذها حياله، ودعت النقابة كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب بحضور المؤتمر .