شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مرقس يترأس لقاء لزوجات الكهنة بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أمس لقاء مع زوجات الآباء الكهنة، تضمن محاضرة دار موضوعها حول دور زوجة الكاهن المعاون له في خدمته" كما أجرى حوار مفتوح مع نيافة الأنبا مرقس بمناسبة مرور 43 سنة على رهبنته، إلى جانب ورش عمل قدمت فى ختامها عدة توصيات.

فى سياق آخر، غادر أمس مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس قداسة البابا تواضروس الثانى والوفد المرافق له متوجهًا إلى النمسا.

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كان فى وداع قداسة البابا بالمطار السفير المصرى بباريس إيهاب بدوى، والسفير جون كريستوف بوسيل مسؤول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية. ومن أحبار الكنيسة صاحبى النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.

تأتى زيارة قداسة البابا للنمسا بغية مراجعة حالة العمود الفقرى لقداسة البابا من قبل الأطباء المتابعين لقداسته هناك.

ويرافق قداسة البابا فى جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا، التى بلغت يومها الثالث عشر اليوم، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والقمص أنطونيوس باقى والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامى رزق الشماس الخاص لقداسة البابا.