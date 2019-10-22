شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية وربطها بالسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة النقل رودلف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA الفرنسية لمناقشة تدعيم التعاون فى المجال البحرى بين الموانئ المصرية والخط الملاحى CMA أحد لخطوط الملاحية العالمية وكذلك التعاون فى مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية وحضر اللقاء المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات النقل البحرى.

ناقش الجانبان التعاون فى مجال النقل البحرى حيث أبدى الجانب الفرنسى اهتمامه بالاستثمار في ميناء الاسكندرية خاصة فى رصيف 55 حيث أكد الوزير أن كل الموانئ البحرية سيتم تطويرها نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي مشيرا الى أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله لافتا الى أن إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية سيكون على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 موضحا أنه سيتم ربط ميناء الاسكندرية بميناء 6 اكتوبر الجاف حيث أنه من المخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى / 6 أكتوبر ) بطول 60 كم بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مع تخطيط وزارة النقل الى ازدواج الخط المفرد امبابة/ المناشي /الاتحاد /القباري بالاسكندرية.

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وأبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية حيث أوضح وزير النقل انه تم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية والحــد من الآثــــار البيئية السلبية مستعرضا المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بجمهورية مصر العربية ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من اكتوبر وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان وميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة وميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة و ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة.

وأكد أنه تم البدء فى توصيل المرافق بالأراضى الخاصة بالموانئ الجافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه ، وتم الإنتهاء من إعداد دراسات مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والطرح على التحالفات المؤهلة وتم تلقى العروض بتاريخ 2019/8/21 وجارى حاليا استكمال تقييم العروض المقدمة من التحالفين وسيتم الإعلان عن نتيجة التقييم الفنى قريبا ليبدأ بعدها مرحلة التقييم المالي يعقبها اعلان التحالف الفائز بالمشروع وجارى طرح مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان على المستثمرين للبدء فى التنفيذ، كما أبدى الجانب الفرنسى اهتمامه بالاستثتمار فى المنطقة الاقتصادية واقامة عدد من المشروعات بها.