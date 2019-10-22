شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للمياه تنظم جلسة حول دور وسائل الإعلام فى رفع الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأكاديمية العربية للمياه AWA جلسة اليوم على هامش اسبوع القاهرة للمياه حول "دور وسائل الإعلام فى رفع الوعى العام من أجل الاستخدام الأمثل للمياه فى مصر"، بالتعاون المجلس العربى للمياه AWC ، حيث تواجه مصر نمواً سكانياً سريعاً فى حين أن موارد المياه اللازمة للرى الزراعى شحيحة.

وطبقاً لتوقعات الأمم المتحدة فإن مصر ستقترب من حالة "ندرة المياه المطلقة" بحلول عام 2025، حيث إن السكان يعتمدوا بشكل أساسى فى استهلاكهم على نهر النيل للحصول على مياه الشرب ومياه الرى اللازمة للزراعة.

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وتعتبر عملية تدبير المياه بمثابة مشكلة تتفاقم باستمرار فى مصر يوماً بعد يوم، خاصةً فى ضوء توقعات بأن يصبح المناخ أكثر جفافًا مع مرور الوقت، وبناءً على تلك الأسباب أصبح رفع الوعى العام أمراً ضرورياً لاستخدام الموارد .

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

ويهدف الأسبوع بشكل عـام إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافـة أى، تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.