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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى لتوظيف الخريجين من كلية الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لاستراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى ترتكز على الالتزام بدعم خريجيها من مختلف التخصصات، تنظم كلية الإعلام بالجامعة مؤتمراً صباح غد (الأربعاء) لتوظيف الخريجين من طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أن مؤتمر وملتقى التوظيف يقام فى مقر الجامعة، ويأتى فى إطار السعى المستمر نحو دعم الخريجين وأيضاً الطلاب المقرر تخرجهم، وذلك بتوفير فرص عمل تتواءم مع ما تلقوه من تدريب راقى وفق مناهجهم الدراسية المتطورة التى تلقوها خلال دراستهم بكلية الإعلام بالجامعة.

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يذكر أن هذا المؤتمر والملتقى المصاحب له يشارك فيه عدد من الشركات الكبرى والمؤثرة التى تعمل فى المجالات الإعلامية والتدريب.

 

 

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