شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع حالة الطوارئ وتنشر سيارات لشفط المياه تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، حالة الطوارئ استعدادا للأمطار المتوقع سقوطها، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار وتجهيز سيارات شفط المياه والتأكد من صلاحيتها.

كما وجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتجهيز ونشر سيارات شفط المياه فى المناطق التى تشهد تجمع لمياه الأمطار، كما جهزت هيئة النظافة سيارات شفط مياه وعدد ومواتير شفط مياه محملة على سيارات، ونشرها بعدة مناطق .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى الجمعة المقبلة، ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

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وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.