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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع حالة الطوارئ وتنشر سيارات لشفط المياه تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى الجمعة المقبلة، ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.
وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.
انتشار سيارات شفط المياه استعدادا للأمطار
انتشار سيارات شفط المياه استعدادا للأمطار
انتشار سيارات شفط المياه استعدادا للأمطار
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