شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين مدينة نصر – المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاه القادم من وسط البلد الى المهندسين، وكذلك الأمر فى الاتجاه المقابل للقادم من وسط البلد ومتجه إلى مدينة نصر.

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وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

ومن جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك أى تكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى الممنوع والانتظار الخاطئ.