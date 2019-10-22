شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد يجعل المحافظات جاذبة للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر، إن القضية السكانية تعد من القضايا القومية التى تعمل الدولة جاهده لوضع حلول سريعة لها خاصة أن ارتفاع معدل النمو السكانى عامل مؤثر على نمو الاقتصاد المصرى والذى يلتهم أى تحسن اقتصادى.

جاء ذلك خلال اليوم الثالث للورشة التدريبية التى ينظمها فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية، تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة البرنامج السكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، لمحافظتى قنا وسوهاج.

وأشارت الدكتورة ناهد إسكندر، إلى أنه جارى التنسيق لإمكانية التعاون للاستفادة من برنامج تنمية صعيد مصر فى القضية السكانية ، مؤكدة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا برنامج قومى يحوز باهتمام القيادة السياسية والمدعوم جزئيًا من البنك الدولى.

Advertisements

وأوضحت أن منهجية العمل تعتمد على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، وأن البرنامج يعزز أيضا دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق جانبين الجانب الأول يتعلق بتطوير المناطق الصناعية وذلك بتطوير إدارة المناطق الصناعية وبوضع معايير للخدمة وتحسين طريقة منح الامتيازات وتشجيع الاستثمار وتدعيم المرافق والبنية الأساسية بالمناطق الصناعية بمستلزمات التوصيل والتشغيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والجانب الثانى يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال وذلك بتطبيق التسجيل عبر الشباك الواحد بهدف منح التراخيص الصناعية وأيضا تحسين مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة للمشروعات من خلال تعزيز التنسيق بكافة الجهات الحكومية المختصة منوهة ان البرنامج حريص على دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا وعلى تعميمه بباقى محافظات الصعيد .

فيما أكدت الدكتورة ولاء جاد الكريم مسئول مكون المشاركة وإعادة التوطين ببرنامج تنمية الصعيد على أهمية عمل جلسات تشاور عامة فى المجالس الإدارية للمراكز بالمحافظات لمعرفة الاحتياجات الضرورية لكل مركز عن طريق المواطنين بلقاء مباشر معهم وتنفيذ احتياجاتهم وفقا للتمويل السنوى المخصص للمركز .

وتعقد الورشة برئاسة الدكتورة فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع وبمشاركة وحضور الدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة ناهد إسكندر، نائب مدير برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد والدكتورة ولاء جاد الكريم مسئول مكون المشاركة وإعادة التوطين ببرنامج تنمية الصعيد والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان .