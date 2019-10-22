نقابة أطباء الجيزة تشكل هيئة مكتبها.. وخالد زارع أمينا عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الجيزة، انتخابات هيئة المكتب، برئاسة الدكتور أحمد حسنين، نقيب أطباء المحافظة، فى أول اجتماع لمجلس النقابة الفرعية بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى رسميا.

وأسفرت الانتخابات، عن فوز الدكتور أحمد فتحى بمقعد الوكيل، والدكتور خالد أمين زارع بمقعد الأمين العام، و الدكتور محمد إبراهيم شقوير بمقعد الأمين العام المساعد، والدكتور طارق على بمقعد امين صندوق النقابة، الدكتور كريم سالم ؛ أمين الصندوق المساعد. أما اللجان، فتولى لجنة التحقيقات الدكتور سيد الطويل، مقرر لجنة الاعلام والنشر ؛ الدكتور احمد حسنين، مقرر اللجنة الإعلامية ؛ الدكتور كريم سالم. مقرر لجنة المنشآت الطبية الدكتور خالد أمين. Advertisements مقرر لجنة الشباب الدكتور كريم سالم. مقرر لجنة تنمية الموارد والتخطيط، الدكتور سيد طويل. ومقرر لجنة الاجتماعية الدكتور عثمان الدروى. مقرر لجنة الشكاوى الدكتور محمد شقوير. واللجنة النقابية الوزارية الدكتور أحمد حسانين.

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