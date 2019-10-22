شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح على تويتر : مرحباً بسياح بريطانيا فى مصر وشكراً للحكومة البريطانية على الثقة فى قدرات بلادنا الأمنية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ”الخليج 365”، بعودة السياحة البريطانية إلى مصر مرة أخرى، مقدمًا الشكر لحكومة المملكة المتحدة على ثقتها فى قدرات مصر الأمنية والسياسية.

وقال خالد صلاح، خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء: "مرحباً بسياح بريطانيا فى مصر..أهلاً وسهلاً.. وشكراً للحكومة البريطانية على الثقة فى قدرات بلادنا الأمنية والسياسية وفى محبة المصريين للسائحيين من المملكة المتحدة ..ودائماً وأبداً تحيا مصر".

ونشر الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، إعلانها عن رفع القيود على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا.

وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن التحسينات فى الإجراءات الأمنية فى المطار، والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران، يعنى أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن، بالعمل من وإلى المطار.

وأشار الموقع، إلى أن هذه هى الخطوة الأولى فى استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، الوجهة التى تحظى بشعبية للمسافرين البريطانيين، لافتا إلى أن هذا القرار يدعم الشركات الجوية لتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين الذين يأملون فى زيارة مصر.

ونشر الموقع تصريح وزير الدولة البريطانى للنقل جرانب شابس الذى قال فيه إنهم يتطلعون لاستئناف الخدمات لشرم الشيخ، وأن رفع القيود سيكون الخطوة الأولى فى هذه العملية، لافتا إلى أن أمن وسلامة البريطانيين يظل الأولوية الأولى لهم، ويأتى هذا القرار بعد تعاون وثيق بين الخبراء البريطانيين فى أمن الطيران مع نظرائهم المصريين، وتحسين الإجراءات الأمنية فى المطار.

واكد أنهم سيعملون عن كثب مع الشركات الجوية الراغبة فى استئناف رحلاتها من وإلى المطار.

رحبت وزارة الطيران المدنى بالقرار الصادر من الحكومة البريطانية بشأن إستئناف الرحلات البريطانية إلي مدينة شرم الشيخ . وأكدت الوزراة فى بيان أن ذلك يعد مؤشراً للعلاقات والثقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحده وتتويجاً للتنسيق الاستراتيجى الذى تم بين حكومتى الدولتين.

هذا وتأمل وزارة الطيران المدنى أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.