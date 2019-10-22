شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح على تويتر : مرحباً بسياح بريطانيا فى مصر وشكراً للحكومة البريطانية على الثقة فى قدرات بلادنا الأمنية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ”الخليج 365”، بعودة السياحة البريطانية إلى مصر مرة أخرى، مقدمًا الشكر لحكومة المملكة المتحدة على ثقتها فى قدرات مصر الأمنية والسياسية.
وقال خالد صلاح، خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء: "مرحباً بسياح بريطانيا فى مصر..أهلاً وسهلاً.. وشكراً للحكومة البريطانية على الثقة فى قدرات بلادنا الأمنية والسياسية وفى محبة المصريين للسائحيين من المملكة المتحدة ..ودائماً وأبداً تحيا مصر".
ونشر الموقع الإلكترونى للحكومة البريطانية، إعلانها عن رفع القيود على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ وبريطانيا.
وأشار التقرير المنشور على الموقع، إلى أن التحسينات فى الإجراءات الأمنية فى المطار، والتعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا حول أمن الطيران، يعنى أن الرحلات الجوية التجارية يمكن أن يتم السماح لها الآن، بالعمل من وإلى المطار.
وأشار الموقع، إلى أن هذه هى الخطوة الأولى فى استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، الوجهة التى تحظى بشعبية للمسافرين البريطانيين، لافتا إلى أن هذا القرار يدعم الشركات الجوية لتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين الذين يأملون فى زيارة مصر.
ونشر الموقع تصريح وزير الدولة البريطانى للنقل جرانب شابس الذى قال فيه إنهم يتطلعون لاستئناف الخدمات لشرم الشيخ، وأن رفع القيود سيكون الخطوة الأولى فى هذه العملية، لافتا إلى أن أمن وسلامة البريطانيين يظل الأولوية الأولى لهم، ويأتى هذا القرار بعد تعاون وثيق بين الخبراء البريطانيين فى أمن الطيران مع نظرائهم المصريين، وتحسين الإجراءات الأمنية فى المطار.
واكد أنهم سيعملون عن كثب مع الشركات الجوية الراغبة فى استئناف رحلاتها من وإلى المطار.
رحبت وزارة الطيران المدنى بالقرار الصادر من الحكومة البريطانية بشأن إستئناف الرحلات البريطانية إلي مدينة شرم الشيخ .
وأكدت الوزراة فى بيان أن ذلك يعد مؤشراً للعلاقات والثقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحده وتتويجاً للتنسيق الاستراتيجى الذى تم بين حكومتى الدولتين.
هذا وتأمل وزارة الطيران المدنى أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالقرار البريطاني لاستئناف الطيران الي مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما المضي قدما نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مؤكدة أن مصر ترحب بعودة السائحين البريطانيين إلى مدينة شرم الشيخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذى تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية.
وأكدت وزيرة السياحة أن هذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني ليس إلى شرم الشيخ فحسب ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف للسائح البريطاني من زيارة المقصد المصرى.
وأضافت أن قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم، مشيرة إلى إشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بهذه المطارات.
ولفتت إلى إشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، فقد حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، كما أوضح التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمي وهو 3.9%.
وفي تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي حققت فيه مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، كانت مصر الأفضل اداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.
وفي بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة اليوم صرح وزير شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور أندرو موريسون:
"لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل. "
وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية”.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد صلاح على تويتر : مرحباً بسياح بريطانيا فى مصر وشكراً للحكومة البريطانية على الثقة فى قدرات بلادنا الأمنية والسياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.