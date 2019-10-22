شكرا لقرائتكم خبر عن 100 كاهن و 3200 خادم يشاركون فى اللقاء النصف سنوى للخدمة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص أمس الإثنين، اللقاء النصف سنوى للخدام تحت عنوان "الخادم الحى".

حاضر خلاله نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، كما تم تكريم عدد من الخدام ممن قضوا فترة كبيرة بالخدمة بالإيبارشية.

شارك فى اللقاء أكثر من مئة من كهنة الإيبارشية وما يقرب من 3200 خادم وخادمة من كنائس الايبارشية.

فى سياق آخر، غادر أمس مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له متوجهًا إلى النمسا.

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كان في وداع قداسة البابا بالمطار السفير المصري بباريس إيهاب بدوي والسفير جون كريستوف بوسيل مسؤول الأديان بوزارة الخارجية الفرنسية. ومن أحبار الكنيسة صاحبي النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.

تأتي زيارة قداسة البابا للنمسا بغية مراجعة حالة العمود الفقري لقداسة البابا من قبل الأطباء المتابعين لقداسته هناك.

ويرافق قداسة البابا في جولته الرعوية الحالية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا والتي بلغت يومها الثالث عشر اليوم، صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق الشماس الخاص لقداسة البابا.