شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية التمريض ويحذر الطالبات من الانسياق وراء الشائعات والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد المحرصاوى خلال الجولة التفقدية بمستوى الانضباط داخل الكلية، كما أثنى على المستوى المتميز الذى لمسه من طالبات كلية التمريض.
وأكد للطالبات أن مهنة التمريض تعد أسمى المهن لدورها فى تخفيف الآلام عن المرضى لذا يطلق على من يعمل بها "ملائكة الرحمة فى الأرض".
وطالبهن بالحرص على الالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى، وعدم الالتفات للشائعات، والاهتمام بدراستهن وتحصيل العلوم، والقيام بدورهن كما ينبغي لخدمة المجتمع والبشرية.
وأكد لهن أن الجامعة وقياداتها وجميع العاملين بها في خدمة الطلاب والطالبات أولًا وأخيرا وأن بابه مفتوح دائما للاستماع لهم وتلبية طلباتهم.
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