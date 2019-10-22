نقابة أطباء القاهرة تشكل هيئة مكتبها.. وأحمد بكر أمينا عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة القاهرة، انتخابات هيئة المكتب، برئاسة الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، فى أول اجتماع لمجلس النقابة الفرعية بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى رسميا. وبناء على اجتماع مجلس نقابة أطباء القاهرة، تم اختيار أعضاء هيئة المكتب بحيث تتكون من: نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب، الأمين العام الدكتور أحمد بكر، أمين الصندوق الدكتورة سناء فؤاد، Advertisements الوكيل الدكتور منير بشارة، وأمين عام مساعد الدكتور محمد مقبل، أمين صندوق مساعد الدكتور محمد سعيد عمرو. يذكر أن الدكتورة شيرين غالب، هى أول سيدة فى تاريخ نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، تفوز بمنصب نقيب للأطباء، بعد إعلان فوزها بمقعد نقيب أطباء القاهرة.

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