نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان الألف مسكن

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وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن التطوير يشمل توسعة الميدان وإنشاء موقف خاص لسيارات السيرفيس التى تصطف بطريقة عشوائية، مما يعرقل الحركة المرورية بمحور جسر السويس، وتحديدا فى مناطق الميدان والقادم من حلمية الزيتون مرورا بمناطق احمد عصمت والعرب.
وأضاف صابر، أن أعمال التطوير بدأت من قبل مديرية الطرق وأحياء عين شمس والنزهة، حيث تم رفع الإشغالات وإزالة جميع الحواجز والباكيات والمبانى العشوائية من الميدان، تمهيدا لأعمال التطوير والتوسعة.
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