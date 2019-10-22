شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان الألف مسكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، أعمال تطوير ميدان الألف مسكن الجارى تنفيذها، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة ومديرية الطرق لحل المشاكل المتعلقة بالميدان والتى تسبب التكدس المرورى.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن التطوير يشمل توسعة الميدان وإنشاء موقف خاص لسيارات السيرفيس التى تصطف بطريقة عشوائية، مما يعرقل الحركة المرورية بمحور جسر السويس، وتحديدا فى مناطق الميدان والقادم من حلمية الزيتون مرورا بمناطق احمد عصمت والعرب.

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وأضاف صابر، أن أعمال التطوير بدأت من قبل مديرية الطرق وأحياء عين شمس والنزهة، حيث تم رفع الإشغالات وإزالة جميع الحواجز والباكيات والمبانى العشوائية من الميدان، تمهيدا لأعمال التطوير والتوسعة.