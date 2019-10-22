شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اكتشف السياسى المجرى فيتامين "C".. وقصة خلافه مع هتلر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن فيتامين "C" أحد أهم الفيتامينات الهامة والمفيدة لجسم الإنسان، فهو يكافح الانفلونزا ونزلات البرد ويعالجها أيضًا، كما أنه يشفى من معظم الأمراض الفيروسية ويساعد فى تخفيض نسبة الكولسترول، لذا كان من الصائب حقًا منح مكتشف هذا الفيتامين الهام جائزة نوبل فى الطب.

فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر من عام 1986، وعن عمر يناهز 93 عامًا رحل عن عالمنا مكتشف فيتامين C الطبيب المجرى ألبرت ناجيرابولت، عالم فيزيولوجيا، الذى حصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1937 لاكتشافه فيتامين سى.

ولد ألبرت ناجيرابولت فى السادس عشر من سبتمبر عام 1893، فى العاصمة المجرية بودابست، ودرس فى جامعة سيملويس عام 1911، غير أنه كانت لديه ميول بحثية فأخذ يعكف على إجراء أبحاث طبية فى مختبر التشريح الخاص بخاله، ثم انقطع عن الدراسة فى الجامعة عام 1914 ليلتحق بالجيش المجرى كطبيب أثناء الحرب العالمية الأولى.

أصيب ألبرت ناجيرابولت خلال الحرب وحصل إجازة مرضية مكث على إثرها فى منزله وأنهى دراسته الجامعية، وبعد الحرب بدأ مسيرته البحثية، وانتقل بين عدة جامعات للبحث والتدريس، لينتهى به المطاف أخيرا فى جامعة غرونينغن، وركز عمله فى كيمياء التنفس الخلوي، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج عام 1927، ثم انتقل إلى التدريس وإكمال الأبحاث فى جامعة أخرى عام 1930.

بدأ ناجير مع زميل له فى الجامعة الجديدة بالبحث ووجدوا أن حامض الهكسيد hexuronic acid ماهو فى الحقيقة إلا فيتامين – vitamin C – C كما كانوا أول من لاحظ نشاطه التفاعلى المضاد – anti-scorbutic activity خلال بعض تجاربهم تلك استخدموا الفلفل الحار كمصدر للحصول على فيتامينC .

فى تلك الفترة أيضًا واصل ألبرت أبحاثه حول التنفس الخلوى – cellular respiration – بدءًا من حامض الفورميك وغيرها من الخطوات والتى أصبحت تعرف فيما بعد بدورة كربس Krebs cycle.

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وفى عام 1937، حصل ألبرت ناجيرابولت على جائزة نوبل فى الفيزيولوجيا أو الطب لاكتشافه العلاقة بين عملية الاحتراق البيولوجية مع إشارة خاصة إلى فيتامين C وحمض الفورميك المحفز"، وبعدها بسنة بدأ العمل فى فيزياء حركة العضلات الحيوية حيث اكتشف أن العضلات تحتوى على الأكتين والتى تقترن مع البروتين وتدخل فى عمليات خاصة لتحرير الطاقة.

فى غضون هذه السنوات سيطر الفاشيون على السياسة فى المجر وسارع ألبرت فى الهرب من البلاد بمساعدة بعض أصدقاءه اليهود، وخلال الحرب العالمية الثانية انضم إلى حركة المقاومة المجرية، والتى كانت متحالفة مع المجر ودول المحور "ألمانيا وإيطاليا واليابان".

ومع زيادة نشاطه السياسى بعثه رئيس الوزراء المجرى إلى القاهرة التى كانت فى عام 1944 تحت الاحتلال البريطانى، للدخول فى مفاوضات سرية مع الحلفاء تحت ستار محاضرة علمية فى القاهرة، ولكن لسوء الحظ علم الألمان، فأصدر أدولف هتلر بنفسه مذكرة لاعتقاله باعتباره خائنا، وهرب ألبرت من الإقامة الجبرية وأمضى 1944-1945 هاربا من الجستابو "المخابرات النازية أو الشرطة السرية الألمانية".

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أصبح البرت ناجير شخصية عامة وسياسيًا معروفًا فى بلاده، وانتخب عضوًا فى البرلمان المجرى وساعد على إعادة تأسيس أكاديمية العلوم وأصبح رئيس قسم الكيمياء الحيوية فى جامعة بودابست، إلا أنه وبسبب سيطرة الحكم الشيوعى على الحياة فى المجر قرر ترك بلاده والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1947.



العالم ألبرت ناجيرابولت مكتشف فيتامين C



العالم ألبرت ناجيرابولت



ألبرت ناجيرابولت مكتشف فيتامين C