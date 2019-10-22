عبدالعال منتقدًا أداء بعض الوزراء: "نظرة يا حكومة للصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب نقص الخدمات بمحافظات الصعيد، وأن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بها قائلا: "أنا نائب عن شمال وجنوب الصعيد ويبدو أن تلك المحافظات سقطت من اولويات الحكومة".

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان، أن توقف الهجرة من الصعيد للقاهرة لن يحدث إلا بعد تطوير الصعيد، لافتا إلى أنه لا ينكر أحد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصعيد وهو أول رئيس يزور جميع محافظات الصعيد.

وأضاف: "لم يحدث في التاريخ أن رئيسًا مصريًا يزور كل محافظات الصعيد، والرئيس عبدالناصر زار أسوان مرة والرئيس السادات كان يزور أسوان ليقضي الشتاء فيها، قائلا: "الرئيس السيسي تجول في أسيوط وسوهاج ويتحرك بخطى سريعة".

وتابع: "بعض وزراء الحكومة لديهم مشكلة للأسف الشديد وهم مكبلون بالروتين وبعض المساعدين يمثلون الدولة العميقة ويخفون الوزير: "أوعى اللائحة.. القانون وبالتالي لا يتحرك: نظرة يا حكومة للصعيد".