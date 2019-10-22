المنظمات الدولية.. السفير البريطاني يكشف كواليس عودة الرحلات إلى شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- هاني رجب:
قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، إن قرار عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ نتيجة التعاون المشترك بين الحكومة الإنجليزية والمصرية ويؤكد عمق العلاقات الناجحة.
وأكد جيفري خلال لقاء صحفي مع محرري الملف السياحي اليوم بمقر وزارة السياحة، أن قوة الأمن والأمان في مصر هو سر عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ .
وتابع: أن هناك كثيرًا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر إلى مصر، "مبروك لمصر عودة الطيران إلى شرم الشيخ".
وأبلغت الحكومة البريطانية، شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ.
من جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالقرار البريطاني لاستئناف الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، قائلة مبروك لمصر عودة الرحلات.
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