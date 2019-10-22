غدًا.. مصر تستضيف اجتماع مسئولي إذاعات القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

ينطلق غدًا الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الاسلامية، والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري.

وتتناول الاجتماعات دور إذاعات القرآن الكريم في نشر قيم الوسطية والتسامح، بمبنى الوطنية للإعلام في ماسبيرو.

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وحسب بيان، اليوم، يفتتح الجلسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ويلقي كلمة تتضمن دور الوطنية للإعلام في نشر قيم الوسطية والتسامح وقبول الآخر والتصدي للمغالاة والتطرف.

و كان حسين زين وجه القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام بتسهيل وتوفير الإمكانات اللازمة لعقد الاجتماعات بمقر الهيئة بماسبيرو وبالتغطية الإعلامية لها.

يشارك بالاجتماعات مؤسسات دينية مصرية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بدعوة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، كما يحضر الجلسة سالم ولد بوك المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية.​